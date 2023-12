Vídeo mostra jovens baleados fugindo de execução em ceia de Natal

Uma tragédia foi registrada no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, em Maringá, norte do Paraná. Três pessoas da mesma família foram mortas durante a ceia de Natal por conta de uma briga por herança. O crime foi registrado na Rua Professora Paula Leticia Molinari, no conjunto habitacional Hermann Moraes Barros, no Parque Palmeiras. Veja detalhes abaixo.

Quatro pessoas ficaram feridas na ação. Inclusive, o circuito de monitoramento de uma residência flagrou o momento em que dois jovens baleados, de 16 e 26 anos, fogem da casa onde ocorreu a execução. Assista abaixo.

Conforme as informações da Polícia Militar (PM), o responsável pelos assassinatos foi identificado como Dario Jorge Kodama, de 56 anos. Ele cometeu ato extremo após os crimes.

As imagens da câmera de segurança mostram as vítimas correndo na rua após saírem do imóvel. As autoridades informaram que o jovem de 16 anos foi ferido com um disparo de arma de fogo na região do tórax, enquanto o de 26 anos no pescoço.

A cerca de duas quadras da casa, os dois foram encontrados por populares caídos em uma calçada, em frente a um comércio. Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, socorrem a dupla em estado grave e a levou para um hospital da cidade.

Veja:

tnonline

Detalhes do caso



Três pessoas morreram na véspera de Natal, domingo (24), em Maringá. Após uma briga motivada por questões de herança, um homem chegou à casa da família atirando contra os próprios parentes. Ele matou três pessoas e, em seguida, tirou a própria vida.

De acordo com informações dos sobreviventes, o homem chegou ao local usando luvas e máscara. Armado, ele trancou o portão da residência com um cadeado e começou a atirar. Algumas pessoas, mesmo baleadas, conseguiram fugir, incluindo um adolescente de 16 anos, que levou um tiro no tórax.



Segundo relatos das vítimas que sobreviveram, a execução foi motivada por brigas por herança. O Corpo de Bombeiros, o SAMU e a Polícia Militar foram acionados.

"Estava havendo uma confraternização com oito pessoas dentro da casa. Nisso, o atirador, talvez um tio da família, chegou, trancou o portão com um cadeado. Ele estava usando luvas, também uma máscara PFF2, e portava uma pistola, aparentemente de calibre 9mm. Ele começou a efetuar os disparos. Algumas pessoas conseguiram fugir do local. Entre elas, um menino de 16 anos foi atingido no tórax. Outro, de 26 anos, foi atingido no pescoço e o projétil saiu pelo ombro. Ambos receberam atendimento e foram encaminhados para o hospital em estado estável", relatou o aspirante Eduardo Poleto, do Corpo de Bombeiros.

Quem são as vítimas?

As vítimas da tragédia familiar registrada na noite de véspera de Natal, dia 24 de dezembro, foram identificadas. Entre as vítimas do atentado estão pai e filhos, além do atirador que tirou a própria vida após o crime brutal que impactou a cidade maringaense.

Identificação:

Rubens de Oliveira Santos, de 53 anos.

José Rafael Barbosa Santos, de 24 anos.

Caio Kodama Santos, de 18 anos.

Foto por Reprodução/Redes Sociais Vítimas e responsável pela execução

O autor no atentado, Dario Jorge Kodama, estava armado com uma pistola 9 mm e utilizava máscara, luvas, óculos e protetor de ouvido. O atirador chegou na residência e encontrou o portão destrancado. Ele invadiu a casa, trancou o portão e começou a atirar contra a família.

Outras quatro pessoas foram encaminhadas a hospitais de Maringá e região com ferimentos graves. Uma adolescente e uma bebê de aproximadamente um ano de idade saíram ilesas do crime.



