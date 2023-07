Vídeo mostra jovem sendo arrastada antes de ser morta pelo namorado

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou imagens que mostram o momento em que Taciane Gomes dos Santos, de 26 anos, pede socorro e é arrastada para um matagal pelo namorado. A jovem havia desaparecido na noite de domingo (9) e foi encontrada morta no local na última terça-feira (11).

O principal suspeito do assassinato é o namorado da vítima, que se entregou à polícia na noite desta terça. O matagal onde o corpo de Taciane foi encontrado fica em frente a casa do companheiro, que mora com a mãe. O caso aconteceu em Cascavel.

Nas imagens, os dois saem da residência e andam até a área. A jovem grita por socorro, mas é arrastada. Taciane havia enviado uma mensagem de "SOS" para as amigas momentos antes, afirmando que o suspeito estava "em surto". As jovens aparecem na filmagem poucos minutos dois. Assista no final da matéria.

Após se entregar para a polícia, o namorado disse que os dois tiveram uma discussão, mas que não se lembra o que aconteceu logo em seguida. A reportagem do g1 tentou contato com a defesa do homem, mas não teve retorno.

"Ela mandou mensagem para uma amiga 'SOS', falou o nome dele [suspeito] e disse 'ele está em surto aqui'. A amiga veio [até a casa do suspeito] com carro de aplicativo, mas chamou a polícia junto. Chegou aqui [casa dos suspeito] e só ele estava e afirmou que ela já tinha ido embora, porém hoje o corpo foi encontrado em frente a casa dele", informou o delegado Fabiano Moza, responsável pelo caso.



Conforme o delegado, o homem tinha sido preso em 2022 por violência doméstica contra a ex-esposa. Na época, ele teria ateado fogo na casa onde morava com a ex. A jovem deixa dois filhos, de cinco anos e três anos, de outro relacionamento.

Fonte: Informações g1.

