Vídeo mostra grave acidente que ejetou criança de carro em Londrina

Um vídeo de uma câmera de segurança registrou o momento do acidente registrado no último sábado (5), no cruzamento da Avenida Tiradentes com a Rua Cândido Betoni, no centro de Londrina, que vitimou gravemente uma criança de 2 anos de idade. Veja o vídeo abaixo.

Nas imagens, é possível observar que o Toyota Corolla tenta fazer a conversão à direita, quando é atingido pelo VW Gol que transitava na faixa de ônibus, em horário permitido. A defesa do autor afirma que pedirá uma perícia para identificar a velocidade em que o motorista estava no momento da batida.

Segundo o último boletim médico divulgado pelo Hospital Universitário (HU), o estado de saúde da criança, é estável, mas ela segue intubada e inconsciente.

O condutor do gol foi preso pela Polícia Militar (PM) e liberado após o pagamento de fiança, já que permaneceu no local para prestar socorro.

Com informações, Tem Londrina

