Vídeo mostra ex-namorado arrastando mulher com carro em Maringá

Filmagens de uma câmera de segurança mostram o momento que uma mulher foi arrastada pelo carro do ex-namorado neste sábado (25), em Maringá, no norte do Paraná. Segundo o Copo de Bombeiros, o motorista do veículo fugiu do local após o ocorrido. Veja o vídeo abaixo.

Conforme a Polícia Militar (PM) o suspeito, que ainda não teve o nome divulgado, está sendo procurado.

Pelas imagens do vídeo é possível ver a mulher descendo uma rua sozinha. Em seguida, um carro se aproxima e a mulher começa a ser arrastada. Um pouco a frente, o carro tem uma parada brusca e a vítima cai. Ela chega a se levantar mas acaba caindo de novo.

Quando os socorristas chegaram no local, a mulher estava inconsciente e em estado grave. Ela foi encaminhada ao hospital e não foi identificada, pois estava sem documentos, segundo os socorristas.

