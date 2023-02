Vídeo mostra escritório de advocacia sendo metralhado no norte do PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O crime foi registrado na madrugada desta quarta-feira (22)

Câmeras de segurança registraram o momento em que um motociclista para em frente a um escritório de advocacia para efetuar diversos disparos de arma de fogo. O estabelecimento, que fica situado em Cambé, norte do Paraná, foi metralhado na madrugada desta quarta-feira (22). (Assista o vídeo abaixo)

continua após publicidade .

Através das imagens, é possível ver o momento em que o atirador para de moto do outro lado da rua, saca a arma e, na sequência, atira em direção ao escritório.

Depois de destruir a porta de vidro do imóvel, ele se aproxima e arremessa uma pedra, a fim de provocar mais prejuízos ao proprietário do estabelecimento.

continua após publicidade .

Leia mais: Morre mulher que foi queimada pelo primo em Rolândia

Pessoas que moram na região acionaram a Polícia Militar (PM) assim que ouviram os disparos. No entanto, quando uma equipe chegou, o motociclista já havia deixado o local.

As imagens do circuito de segurança foram repassadas à Polícia Civil (PC), que busca identificar o autor do crime e por qual motivo ele o cometeu. As autoridades acreditam que o motociclista atirou contra o escritório por conta de algum caso em que os advogados estão atuando.

continua após publicidade .

Assista:

null - Vídeo por: tnonline

Com informações do Ric Mais.

Siga o TNOnline no Google News