Vídeo mostra empresário arremessando cachorro no PR; veja

Um empresário de Curitiba foi autuado por maus-tratos nesta segunda-feira (12), após divulgação de um vídeo que mostra ele arremessando um cachorro por duas vezes e esfregando o focinho do animal no chão.

Conforme a Polícia Civil do Paraná, a equipe da Delegacia de Meio Ambiente cumpriu um mandado de busca e apreensão no prédio onde o suspeito mora e, no local, descobriu que o cachorro já havia sido doado para outra família.

Nas imagens, registradas por uma câmera de segurança, o homem aparece em uma lavanderia arremessando o animal contra a parede. Em seguida, enquanto alcança um rodo, pega novamente o cão de mal jeito e esfrega o focinho no chão. Depois arremessa novamente.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Matheus Laiola, o cão foi encontrado e levado para uma clínica veterinária. O empresário vai responder por maus-tratos em liberdade, já que não foi autuado em flagrante.

