Vídeo mostra desespero de moradores no momento da explosão no PR

A câmera de segurança de um estabelecimento comercial localizado nas proximidades da cooperativa C.Vale, em Palotina, no Oeste do Paraná, registrou o desespero dos clientes no momento da explosão que destruiu um secador de grãos da empresa e deixou trabalhadores mortos e feridos.

Pelas imagens é possível ver os moradores da cidade sentados em diversas mesas, tranquilos. Quando acontece o estrondo da explosão, é possível perceber uma forte "rajada" de ar que chega a balançar o toldo da lanchonete. Agora desesperados, os clientes correm para todos os lados, sem saber o que está acontecendo.

Apesar de ser uma gravação sem som, o vídeo de segurança evidencia a gravidade da explosão. Nas imagens é possível ver também que alguns clientes correm para o meio da rua, enquanto outros, assustados, preferem correr para dentro do estabelecimento e se esconder.

