Vídeo mostra criança sendo atropelada; condutor fugiu

Um menino de 13 anos foi atropelado por um condutor que fugiu do local sem prestar socorro. O caso aconteceu na Rua Minas Gerais, no distrito do Vale Azul, em Sarandi.

A vítima andava de bicicleta quando cruzou a rua ele acabou sendo atropelado por um veículo VW Gol cor vermelha. Câmeras de segurança registraram o momento do acidente. Assista:

Vídeo mostra criança sendo atropelada; condutor fugiu - Vídeo por: tnonline

O menino foi socorrido e encaminhado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Felizmente, a criança só teve ferimentos leves.



