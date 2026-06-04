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GUARAPUAVA

Vídeo mostra criança sendo atacada por nove cães no Paraná

Mãe afirma que dono dos cães assistiu cena sem ajudar; fato foi registrado em Guarapuava

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.06.2026, 17:54:58 Editado em 04.06.2026, 18:10:39
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Um menino de 11 anos ficou ferido após ser atacado por nove cachorros a caminho de um campo de futebol em Guarapuava, na região central do Paraná, na manhã do último sábado (30). Imagens de câmeras de segurança registraram a ação da matilha e revelaram que dois adultos presenciaram a cena sem tentar intervir. Segundo a mãe da vítima, Gisele Rocha de Oliveira, um dos homens que aparece no vídeo observando o ataque de forma passiva é o próprio tutor dos cães.

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O episódio ocorreu na mesma rua onde o garoto mora. Ele estava acompanhado de um amigo, que conseguiu correr ao perceber a aproximação repentina dos animais. A vítima, no entanto, acabou cercada e sofreu diversas mordidas nas pernas. Após o ataque, os próprios familiares prestaram o socorro imediato e encaminharam a criança a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em relato, a mãe expressou horror e indignação diante da postura negligente de quem passava pelo local, especialmente do suposto responsável pelos cachorros, que não tomou qualquer atitude para conter a violência.


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Vídeo mostra criança sendo atacada por nove cães no Paraná
AutorFoto: REPRODUÇÃO

Diante dos fatos, a família registrou um boletim de ocorrência e a Polícia Civil abriu uma investigação. O foco inicial das autoridades é confirmar oficialmente a identidade do dono da matilha. Caso a responsabilidade seja comprovada, ele poderá responder na Justiça pelos crimes de omissão de cautela de animais e lesão corporal. Enquanto a investigação avança sob sigilo em relação ao nome do suspeito, o menino se recupera fisicamente em casa, mas enfrenta consequências psicológicas. Os pais informaram que a criança está severamente traumatizada, apresentando medo de sair à rua e até de ir à escola devido ao receio de encontrar novos cachorros pelo caminho.


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ataque de cães Guarapuava investigação policial responsabilidade civil segurança pública trauma infantil
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