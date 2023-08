Vídeo mostra correria após atentado que terminou com adolescente morto

Um atentado a tiros registrado na noite dessa terça-feira, 29 de agosto, terminou com a morte de um adolescente de 17 anos e deixou outras duas pessoas feridas no Distrito de Iguatemi, em Maringá, noroeste do Paraná. De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), o tiroteio ocorreu em frente a um bar localizado na Avenida Antônio Bortolotto, e uma câmera de segurança registrou a correria após o tiroteio. (Assista abaixo)

Através das imagens é possível ver o desespero das pessoas que estavam no estabelecimento. As imagens também mostram um dos rapazes baleado, mesmo ferido, correndo em busca de abrigo. A PM fez o isolamento do local e acionou o setor de Homicídios da Polícia Civil e a Polícia Científica.



O adolescente que morreu no local foi identificado como Victor Hugo Nunes.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram mobilizadas para socorrer um dos rapazes que foram baleados. Ele foi encaminhado ao Hospital Santa Casa com perfurações nas pernas e braço.

O terceiro ferido pediu auxílio no Hospital Universitário Regional de Maringá. Segundo informações, o rapaz estava consciente e orientado.

Veja:

