Vídeo mostra confronto que resultou na morte assaltantes

Uma câmera de segurança registrou o confronto armado que houve entre assaltantes e a Polícia Militar (PM), na manhã desta quinta-feira (4), em Três Barras do Paraná.

Pelo menos seis homens morreram na troca de tiros. Os ladrões fortemente armados tentaram arrombar uma agência de uma cooperativa, quando acabaram entrando em confronto com a Polícia Militar. Segundo as informações do site de notícias CGN, seis assaltantes acabaram falecendo na troca de tiros com os militares.

Equipes do Instituto Médico-Legal (IML) e Criminalística foram até o local para recolher os corpos, que foram encaminhados para Cascavel, onde serão submetidos ao exame de necropsia e liberados aos familiares.

Ainda durante a madrugada, diversas equipes da Região foram mobilizadas para dar apoio à ocorrência. Diversos estabelecimentos comerciais que ficam nas proximidades do local do assalto ficaram com marcas de tiro. Ainda conforme a Polícia Militar, nenhum policial ficou ferido nesta ocorrência.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionada e esteve no local do confronto. Vídeo mostra primeira troca de tiros que resultou na morte de seis assaltantes em Três Barras do Paraná - Vídeo por: CGN - Central Gazeta de Notícias