Vídeo mostra colisão frontal entre caminhões que vitimou quatro pessoas no PR





Imagens impressionantes de câmeras internas de segurança registraram o momento exato de uma violenta colisão frontal entre dois caminhões que resultou na morte de quatro pessoas e deixou um ferido. A tragédia ocorreu na tarde de sexta-feira (15), por volta das 15h55, na rodovia PR-545, no trecho que interliga o município de Londrina ao distrito de Warta.

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O vídeo flagrante revela a dinâmica exata do acidente. O registro mostra o momento em que o motorista de um caminhão Volvo/NL 10 340, que seguia no sentido Londrina/Warta sob tempo chuvoso, perde o controle da direção. Desgovernado, o veículo invade a pista contrária e bate de frente contra um caminhão Mercedes-Benz Atego 2480, que trafegava regularmente no sentido oposto.





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Colisão entre caminhões ocorreu entre Londrina e o distrito de Warta - Foto: Reprodução Colisão entre caminhões ocorreu entre Londrina e o distrito de Warta - Foto: Reprodução

O impacto brutal destruiu as cabines e vitimou quase todos os ocupantes. No caminhão Volvo, o motorista de 49 anos e um passageiro morreram no local da batida. Um segundo passageiro deste mesmo veículo, de 39 anos, chegou a ser socorrido com ferimentos graves e foi encaminhado às pressas ao Hospital Universitário (HU) de Londrina, mas não resistiu e faleceu logo depois. No caminhão Mercedes-Benz, o condutor de 56 anos também teve morte instantânea.

O único sobrevivente da tragédia foi o passageiro do Mercedes-Benz, um homem de 29 anos. Ele sofreu apenas ferimentos leves e, posteriormente, foi levado a uma unidade hospitalar por representantes da empresa responsável pelo veículo.

Além do resgate das vítimas, o acidente exigiu a limpeza da rodovia devido ao vazamento de óleo diesel provocado pela destruição dos tanques de combustível. Após a realização da perícia e da conclusão dos procedimentos legais no local, os veículos foram liberados aos seus respectivos responsáveis.