Vídeo mostra capotamento de ambulância do Samu; veja

Técnica de enfermagem ficou ferida no acidente

Uma câmera de segurança flagrou quando uma ambulância do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) capotou nesta quarta-feira (25), em Cascavel, oeste do estado. O veículo do serviço de socorro foi atingido por um caminhão. Veja abaixo

Os socorristas do Samu seguiam para um atendimento quando ocorreu o acidente em um cruzamento da cidade na região do Interlagos. Com o impacto, equipamentos usados pelos funcionários ficaram espalhados pela rua.

Uma técnica de enfermagem teve ferimentos leves e foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. O motorista também foi encaminhado à UPA.

Veja o vídeo (Reprodução CGN)