Vídeo mostra buscas por avião que desapareceu no litoral do Paraná

Em apoio ao Salvaero, serviço de busca da Força Aérea Brasileira (FAB), o Corpo de Bombeiros do Litoral está conduzindo buscas pela aeronave monomotor que desapareceu do radar nesta segunda-feira (03) por terra. As equipes começaram o trabalho na mesma data do comunicado e nesta terça-feira (04) se deslocaram novamente para Guaratuba e Morretes, na região da Limeira, atrás da Serra da Prata.

continua após publicidade

Militares do 8° Grupamento de Bombeiros também foram levados por um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) para o cume da Serra da Prata para utilizarem um drone para verificar o local de perto.

- LEIA MAIS: Passageiros, modelo e buscas: o que se sabe sobre o avião desaparecido

continua após publicidade

A Casa Militar do Governo do Paraná está em contato direto com autoridades da FAB e do Cindacta, que estão coordenando as buscas aéreas, para apoiar as operações. No fim da manhã desta terça-feira, foi autorizado o deslocamento de mais duas aeronaves do BPMOA para o local. Elas contam com infravermelho, que pode ajudar nas buscas.

Assista:

Siga o TNOnline no Google News