Vídeo mostra buscas em silo com 10 mil toneladas de milho no PR; veja

O Corpo de Bombeiros segue com as buscas pela última vítima das explosões que causaram a morte de oito funcionários da C.Vale em Palotina, no Oeste do Paraná. Um vídeo divulgado nesta sexta-feira (28) por integrantes da corporação mostra o trabalho das equipes de resgate com apoio de um cão farejador em meio a uma "montanha" de 10 mil toneladas de milho em um silo. Veja abaixo

“As operações permanecem no sentido de garantir segurança da estrutura no silo 3 para a instalação de equipamentos por parte da cooperativa. As equipes permanecem no local, trabalhando ininterruptamente, até a finalização da ocorrência. Só vamos encerrar as buscas a hora em que encontrarmos a última vítima”, informou o Corpo de Bombeiros, em nota.



A busca está concentrado em local com 10 mil toneladas de milho, em meio a escombros. O vídeo mostra que o trabalho realizado em um silo com apoio de um cão farejador.

Por nota, a C. Vale informou que ainda apura as causas da explosão e negou que tenha impedido funcionários de acompanhar o velório.

“A C.Vale informa que está prestando apoio integral às famílias das vítimas da explosão dos silos ocorrida em 26 de julho. As ações incluem o acompanhamento hospitalar, apoio aos familiares, disponibilidade de transporte aos parentes de vítimas que se encontram internadas em hospitais de outros municípios, apoio e contato com serviço público de assistência social e disponibilização de médicos e enfermeiros.

A cooperativa também liberou do trabalho os colaboradores que quiserem participar dos velórios, questão que está sendo acompanhada pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Poder Judiciário. Mais de 200 profissionais coordenados por um Comitê de Gerenciamento de Crise estão envolvidos nas operações de resgate e apoio aos familiares e vítimas da explosão.

Por fim, a C.Vale informa que tem diversas unidades espalhadas por todo Brasil, sendo que as atividades continuam funcionando normalmente, com exceção da unidade atingida".



