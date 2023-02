Vídeo mostra bezerro sendo furtado e colocado dentro de carro, no PR

Da Redação

O crime foi registrado na tarde da última quinta-feira (23)

Uma propriedade rural foi "visitada" por criminosos na tarde da última quinta-feira (23), em Salto do Lontra, no oeste do Paraná. Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que eles estiveram no local e furtaram um bezerro. Os ladrões colocaram o animal no interior de um veículo. (Assista abaixo)

Através das imagens do circuito de segurança, é possível ver que os homens, que estavam em um Chevrolet Monza, param em uma estrada de terra. Na sequência, um deles desce e vai em direção à propriedade.

Em um outro momento, ele surge segurando a cabeça do bezerro e o arrastando. O ladrão coloca o "bichinho" no interior do veículo. Ao realizar a ação, a dupla foge do local.

Veja:

A equipe de reportagem da RPC conversou com a proprietária do animal, que preferiu não se identificar. "A gente estava em casa quando tudo aconteceu. Falta a última parcela este ano para pagar o sítio. Daí fica triste porque estamos trabalhando para pregar e vem uma pessoa dessa e leva o que é da gente", expressou.

Com informações do G1.

