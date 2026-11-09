Vídeo mostra batida impressionante entre pilotos de motovelocidade no PR

Imagens registram o momento em que motociclista atinge outro por trás durante a volta de comemoração no GP Cascavel





Um vídeo impressionante registrou o momento exato em que um piloto de motovelocidade foi atingido na traseira por outro competidor após o fim de uma corrida neste domingo (8), no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, no oeste do Paraná. As imagens flagram a colisão inusitada que ocorreu enquanto ambos se distraíram acenando para o público durante a volta de comemoração pós-prova. Assista ao vídeo no início da matéria.

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A gravação, que circula nas redes, mostra o instante em que um dos motociclistas diminui a velocidade na pista para cumprimentar os espectadores nas arquibancadas. Segundos depois, o competidor que vinha logo atrás, também focado em saudar a torcida, não percebe a redução, não consegue frear a tempo e nem desviar, acertando em cheio a traseira da primeira moto.

Acidente aconteceu no Autódromo Internacional Zilmar Beux - Foto: Reprodução/Redes Sociais Acidente aconteceu no Autódromo Internacional Zilmar Beux - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Apesar do susto provocado pelo forte impacto visto no vídeo, a organização do campeonato informou que os dois pilotos envolvidos no acidente passam bem e não sofreram ferimentos graves após a queda.

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A colisão aconteceu durante a sétima etapa do Moto1000GP, o Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, competição que conta com a homologação da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM). O GP Cascavel movimentou o autódromo da cidade paranaense ao longo de três dias de programação, reunindo diversas equipes e fãs do esporte a motor.