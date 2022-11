Vídeo mostra batida entre carros que matou mãe, filha e neto no Paraná

Da Redação

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a batida entre carros que matou mãe, filha e neto de 7 anos, na Avenida Tupi em Pato Branco, no sudoeste do Paraná. Clarinda Caldatto, de 69 anos e o neto Eric Caldatto Martins, de 7 anos, foram levados ao hospital, mas não resistiram. Marlova Estela Caldatto, de 36 anos, que era professora da Universidade Federal Tecnológica do Paraná (UTFPR), morreu no local. Veja. null - Vídeo por: Reprodução

A Polícia Militar (PM) informou que no outro veículo estava um motorista de 35 anos que se recusou a fazer o bafômetro e foi levado para a delegacia. O acidente é investigado pela Polícia Civil. A grave colisão aconteceu no domingo (27).



UTFPR lamenta morte de professora

Marlova trabalhava na UTPR. Ela era doutora em educação e professora do departamento acadêmico de matemática da universidade, em Pato Branco.

Nas redes sociais a instituição publicou uma nota lamentando profundamente o ocorrido e prestando condolências e solidariedade aos familiares, amigos e colegas da professora. Marlova havia completado neste mês 10 anos na instituição.

A Sociedade Brasileira de Educação Matemática também lamentou o acidente e disse que Marlova era reconhecida por suas contribuições no campo da educação matemática.

A nota ainda lamenta a grande perda e presta solidariedade com a dor da família e amigos.

