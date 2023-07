Vídeo mostra ataque de homem armado com faca em bar de Curitiba

O momento que um homem de 27 anos entrou em um bar de Curitiba e esfaqueou clientes no bar Distrito 1340, foi registrado por uma câmera de segurança. O caso aconteceu no sábado (22), quando o suspeito entrou no estabelecimento e esfaqueou 4 pessoas. O criminoso foi preso. Veja vídeo abaixo.

Um homem de 49 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas. Segundo testemunhas, o suspeito cometeu o crime após ser repreendido por acender um cigarro dentro do bar. Conforme informações da Polícia Civil, ele portava seis facas quando cometeu o crime. De acordo com o primeiro advogado do caso, ele estava com as facas porque trabalha como chefe de cozinha.

O bar Distrito 1340 emitiu nota lamentando o atentado e disse que suspendeu as atividades no local em respeito às vítimas.

"Estamos procurando e em contato com os familiares e amigos para que recebam todo nosso apoio e solidariedade nesse momento tão triste, assim como estimamos que as demais vítimas se recuperem brevemente deste lamentável atentado", diz a nota.

As vítimas

A vítima fatal é Mauri José Glus, um programador de 49 anos. Ele morreu no local do ataque antes da chegada do socorro. As outras duas vítimas são duas mulheres, uma de 22 anos e outra de 43. Ambas foram encaminhadas ao hospital apenas com ferimentos leves.





