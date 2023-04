Vídeo: morre motorista de 22 anos que caiu de viaduto em Londrina

Da Redação

O acidente ocorreu no dia 19 de março

Matheus Felipe Gonçalves Henrique, de 22 anos, morreu nessa segunda-feira (3) após ficar vários dias internado em um hospital de Londrina, norte do Paraná. O jovem sofreu um acidente de trânsito no dia 19 de março.

Matheus conduzia um automóvel pela Rua Bolívia, na Vila Brasil. Ele perdeu o controle da direção no momento em que transitava no viaduto que fica sobre a Avenida Dez de Dezembro.

O veículo do jovem despencou do local e caiu em um córrego que fica entre as pistas da avenida. Uma câmera de segurança flagrou o momento da queda.

Veja:

Veja:

Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionada para comparecer ao local. Os socorristas removeram Matheus do interior do carro e o encaminharam para o Hospital Evangélico de Londrina.



Infelizmente, o jovem não resistiu aos ferimentos sofridos em decorrência do acidente e morreu nessa segunda-feira.

Até o momento, a Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (Acesf) não divulgou informações a respeito do velório e sepultamento da vítima.

fonte: Reprodução/Redes Sociais O rapaz não resistiu aos ferimentos

Com informações do Ric Mais.

