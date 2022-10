Vídeo: moradores de Paranavaí registram tornado durante temporal

Da Redação

O fenômeno foi registrado na tarde dessa segunda-feira

Moradores de Paranavaí, noroeste do Paraná, levaram um susto ao notar que um tornado de baixa intensidade se formava sobre o município durante um temporal, registrado na tarde de segunda-feira (10). O vídeo foi feito por duas pessoas que passeavam pela área rural da cidade. (Assista abaixo)

Apesar do susto, ninguém ficou ferido e não houve registros de estragos.

Segundo as informações do Climatempo, esse fenômeno é chamado de "landspout", onde a formação não se inicia a partir de um mesociclone, mas devido a correntes de ar que existem dentro das nuvens cúmulos - que se desenvolvem em uma camada instável da atmosfera.

Assista:

Ainda conforme o instituto meteorológico, o tornado que atingiu Paranavaí tem o formato de funil, como é possível ver no registro, e é formado por ventos que podem variar entre 110 km/h a 500 km/h.

A formação de tornados é comum durante a primavera porque a mudança de massa de ar quente se encontra com a massa de ar fria e úmida.

Temporal em Maringá

Uma forte chuva mobilizou equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros de Maringá, norte do Paraná, nessa segunda-feira (10). Diversos estragos foram registrados, como, por exemplo, queda de árvores .

Aproximadamente 35 mil imóveis ficaram sem energia na Cidade Canção por conta do temporal, de acordo com as informações da Companhia Paranaense de Energia (Copel).

A previsão indica que os ventos chegaram a 79 km/h.

