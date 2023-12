Vídeo: moradora ouve choro e encontra bebê em máquina de lavar roupas

Uma moradora do bairro Parolin, em Curitiba, acordou com um recém-nascido abandonado no quintal de casa, na manhã desta sexta-feira (22). Após escutar som de um choro, a mulher disse que até imaginou que fosse algum animal, porém, com a insistência do choro resolveu ir até a parte externa do imóvel e teve uma surpresa. Confira vídeo abaixo.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Criança fica ferida após cair de brinquedo na Praça Rui Barbosa

A recém-nascida foi encontrada dentro da máquina de lavar roupas da moradora, que fica na área externa da residência dela. Assustada, a mulher acionou o Corpo de Bombeiros, que resgatou a bebê e realizou os primeiros atendimentos na ambulância.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

Os moradores da rua Padre Isaías de Andrade ficaram revoltados com a ocorrência. A principal suspeita é que alguém tenha invadido o imóvel e deixado a menina dentro da máquina. As informações preliminares indicam que a criança passa bem.

tnonline

Siga o TNOnline no Google News