Vídeo: mais de 132,5 kg de cocaína são apreendidos pela PRF no Paraná

Dois paraguaios foram presos durante abordagem em Virmond; droga estava em compartimento oculto no teto da cabine







A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 132,5 quilos de cocaína durante uma abordagem a uma carreta nesta quinta-feira (13), no km 436 da BR-277, em Virmond (PR). Dois homens, de 46 e 34 anos, ambos de nacionalidade paraguaia, foram presos.

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A equipe realizava fiscalização quando abordou um caminhão que seguia no sentido decrescente da rodovia. Durante a abordagem, os ocupantes apresentaram informações contraditórias sobre a viagem. Os policiais também identificaram sinais de manipulação recente no teto da cabine, embora o motorista tenha informado que não havia realizado manutenção no local.

Na fiscalização, foi localizado um compartimento oculto atrás do revestimento do teto da cabine. Dentro dele havia diversos tabletes, que apresentaram resultado positivo para cloridrato de cocaína. Segundo os ocupantes, eles tinham conhecimento da presença da droga e que o compartimento havia sido preparado e carregado ainda no Paraguai.

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Os presos, junto com a droga, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Guarapuava.





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Dois homens, de 46 e 34 anos, foram presos - Foto: Divulgação/PRF Dois homens, de 46 e 34 anos, foram presos - Foto: Divulgação/PRF



