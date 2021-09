Da Redação

Vídeo: Ladrão higieniza mãos antes de praticar furto

Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento que um homem furta tranquialmente um telefone celular em um edifício comercial no Centro de Curitiba. Antes do crime, ele higieniza as mãos com álcool em gel, enquanto disfarça.

Veja o flagrante na íntegra:

Vídeo: Ladrão higieniza mãos antes de praticar furto - Vídeo por: Reproduçãp via Banda B

Nas imagens, o homem entra no prédio às 17h55, vai até o balcão da portão e higieniza as mãos com álcool em gel, enquanto disfarça e observa se há alguma movimentação. O caso aconteceu no dia 3 de setembro e foi divulgado nesta segunda-feira (27).

Ele ainda permanece um tempo mexendo no aparelho. O porteiro e dono do telefone disse para a reportagem que acredita que ele estava tentando desligar o aparelho.

A maior preocupação do porteiro foi uma possível movimentação financeira pelo aplicativo do banco no celular, mesmo com a necessidade de informar senha para acessar.

“Primeira coisa que pensei foi no banco. Fui lá e tirei todo meu dinheiro do banco, na mesma hora. A gente sabe que esses vagabundos são expertos, né?”, disse.

O funcionário do prédio garante que a portaria ficou sozinha por poucos segundos, enquanto ele se deslocou até um outro balcão, para registrar o recebimento de uma encomenda.

“Ali na portaria a gente recebe as encomendas, só que a gente tem que se deslocar para ir a um outro balcão assinar as coisas que chegam. Nisso, fui lá, e vi que entrou uma pessoa. Quando voltei lá, cadê? Não tinha nada, tinha roubado, pegou meu celular.”