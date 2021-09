Da Redação

Vídeo: Kombi pega fogo após abastecer em posto no Paraná

Uma kombi pegou fogo logo após ser abastecida em um posto de combustíveis em Santo Antônio da Platina, Paraná, na última sexta-feira (17). Ninguém se feriu.

continua após publicidade .

Toda a situação foi registrada por uma câmera de segurança do estabelecimento. Nas imagens é possível ver que logo após o veículo ser abastecido, um incêndio começa na parte parte de trás da kombi.

Os frentistas e o motorista afastaram a kombi do local e conseguiram controlar as chamas com extintores. O veículo estava estacionado no pátio de um posto da BR-153.

continua após publicidade .

Veja:

Vídeo: Kombi pega fogo após abastecer em posto no Paraná - Vídeo por: tnonline