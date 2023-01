Vídeo: Jovens ficam feridos após colisão com carreta no Paraná

Da Redação

Nas imagens é possível ver que o condutor não reduz a velocidade antes do impacto com a carreta

Dois jovens ficaram feridos após um acidente entre um carro e uma carreta estacionada na contramão ser registrado na madrugada desta quarta-feira (04), em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, Paraná.

Câmeras de segurança da região flagraram o momento em que o motorista do carro não percebe o veículo parado, na contramão, e causa a colisão. Nas imagens é possível ver que o condutor não reduz a velocidade antes do impacto com a carreta. Assista no final da matéria.

Dois jovens estavam dentro do veículo. O motorista teve ferimentos no rosto e nos braços, e precisou ser encaminhado ao Hospital do Cajuru para atendimento médico. O passageiro, por sua vez, não sofreu lesões.

Ainda pelas imagens é possível ver que o carro estava em alta velocidade, o jovem também cruzou uma via preferencial, onde deveria parar. De acordo com informações, amigos e familiares compareceram ao local do acidente e estavam bastante exaltados. Há a suspeita de que os rapazes voltavam de uma festa.

Fonte: Informações RicMais.

