Vídeo: Jacu morre atropelado e caso gera indignação no Paraná

O momento do atropelamento foi flagrado por uma câmera do segurança, por volta das 18h40

Uma ave silvestre da espécie jacu foi atropelada em uma rua com pouco movimento no bairro do Jardim Botânico, em Curitiba, capital do Paraná. O animal estava no meio da rua, na noite desta quinta-feira (17), quando foi atingido por um carro.

O jacu havia se tornado o animal de estimação da região. Ele circulava livremente e era tratado como uma atração para os moradores. O momento do atropelamento foi flagrado por uma câmera do segurança, por volta das 18h40, e a morte do animal gerou indignação. Assista no final da matéria.

“Nossa tristeza e comoção é pelas questões da falta de atenção no trânsito e a falta de respeito numa rua que não tem movimento, mas, mesmo assim, as pessoas causam esse tipo de gravidade e matam um animal que é silvestre e, com certeza, muito importante pra nossa fauna, por estarmos próximos do Jardim Botânico”, afirma a moradora Ellen Andreis, presidente da Associação dos Moradores do Jardim Botânico (AMJB).

fonte: Pixabay Imagem Ilustrativa do animal

A presença do jacu no bairro começou a ser notada no início de 2020 e, desde então, passou a ser registro de vários finais de tarde na rua e sobre os telhados das casas, como conta Ellen. “A gente que colocou nas redes sociais ano passado algumas informações para falar para os moradores que é uma ave silvestre, que ela vive realmente numa zona de mata, mas se encontra porque a gente mora aqui no bairro Jardim Botânico”, diz Ellen.

Fonte: Informações da Banda B.

