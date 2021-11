Da Redação

Vídeo: Influencer é denunciada por oferecer cerveja a macaco

Uma influenciadora digital de Curitiba, Paraná, foi denunciada à Polícia Civil de Manaus, Amazonas, por ter oferecido cerveja para um macaco. Ela deve responder por maus-tratos.

continua após publicidade .

A jovem divulgou um vídeo em seu perfil em uma rede social. No registro era possível ver a influenciadora entregando uma garrafa de bebida alcóolica ao animal. O macaco pega o produto, sobe em uma árvore e ingere a cerveja.

Em uma parte do vídeo a mulher se comunica com o macaco: “Fia, você tá bêbada? Será que você tá bebinha?!”.

continua após publicidade .

A conta da influenciadora digital no Instagram não está mais disponível.

O vídeo chegou ao conhecimento do chefe da Delegacia do Meio Ambiente no Paraná, delegado Matheus Laiola, que denunciou à Delegacia de Polícial Civil de Manaus.

“Nós recebemos esse vídeo onde mostra uma mulher fornecendo bebida alcoólica a um macaco. Essa mulher seria aqui de Curitiba, uma influencer. Nós já documentamos tudo e encaminhamos à delegacia local, para investigar a prática de possíveis maus-tratos”, disse Laiola, em uma postagem no perfil do Instagram.

continua após publicidade .

O delegado explica que o flagra configura maus-tratos. “O efeito do álcool no animal desse porte, que aparece no vídeo, pode ser fatal.”

Com informações; Banda B.