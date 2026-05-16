Vídeo impressionante mostra caminhão fazendo um "L" e saindo da pista na BR-376





Um vídeo impressionante registrado por câmeras de monitoramento mostra o exato momento em que um caminhão perde o controle, faz um "L" na pista e atinge a cerca de uma fazenda na BR-376. O acidente aconteceu por volta das 9h40 de sexta-feira (15), no quilômetro 519 da rodovia, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, após o veículo de carga bater na traseira de um carro de passeio. Apesar da gravidade das imagens, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que ninguém ficou ferido. Assista ao vídeo no início da matéria.

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De acordo com a corporação, os dois veículos seguiam no mesmo sentido da rodovia, em direção a Ponta Grossa, quando ocorreu a batida traseira. O impacto desestabilizou o caminhão, levando o motorista a perder o controle da direção. A gravação que circula evidencia a carreta atravessando o acostamento até atingir a propriedade rural às margens da via.

O acidente ocorreu na manhã de sexta-feira (15) - Foto: Reprodução/Câmera de Segurança O acidente ocorreu na manhã de sexta-feira (15) - Foto: Reprodução/Câmera de Segurança

O veículo de carga permanecia no local do acidente até a manhã deste sábado (16). Mesmo com a carreta acidentada próxima à pista, o trânsito na BR-376 não precisou ser bloqueado e o fluxo de veículos segue normalmente.

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As informações são do G1.