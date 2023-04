Vídeo: idoso de 70 anos morre ao ser atropelado por bitrem no Paraná

Da Redação

O acidente ocorreu no início da noite de terça-feira

Uma tragédia foi registrada no início da noite de terça-feira (11), em Cascavel, cidade localizada no Oeste do Paraná. Um idoso, que até o momento não foi identificado, morreu após ser atropelado por uma carreta bitrem no momento em que caminhava no canteiro da Avenida Comil.

O circuito de monitoramento de um imóvel registrou o momento em que o atropelamento aconteceu. A partir das imagens, é possível observar o veículo de carga trafegando pela avenida.

Em um determinado momento, o condutor da carreta tenta realizar uma conversão para acessar a Rua Tomé de Souza, no Bairro Presidente, mas, ao realizar o movimento, acaba passando por cima da vítima, que tinha 70 anos, com um dos rodados do veículo.

Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foi acionada e prestou os primeiros socorros ao idoso, que apresentava ferimentos graves, além de uma parada cardiorrespiratória. Na sequência, o encaminharam para o Hospital Universitário, porém, infelizmente, ele acabou não resistindo aos ferimentos.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) na manhã desta quarta-feira (12).

Veja o momento do atropelamento:

