Vídeo: idosa é atropelada por jovem que empinava moto, no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O acidente foi registrado nessa quarta-feira (26)

Uma idosa ficou em estado grave depois de ser atropelada por um motociclista no momento em que cruzava a faixa de pedestre em uma via pública de Toledo, no oeste do Paraná. De acordo com as informações da Guarda Municipal (GM), o caso ocorreu na quarta-feira (26).

continua após publicidade .

Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. A partir das imagens, é possível notar que o motociclista empinava momentos antes de atingir a vítima, que, após a colisão, cai no chão. (Assista ao vídeo logo abaixo)

Leia mais: Idoso é atropelado por carro em Apucarana; Siate é chamado

continua após publicidade .

Na sequência, o jovem olha para a idosa e foge sem prestar socorro. A GM informou que o motociclista já foi identificado, mas, até o momento não se apresentou à polícia.

A mulher foi socorrida e encaminha para o Hospital Bom Jesus, onde está internada em estado grave. Ela sofreu ferimentos na tíbia e fíbula, ossos que ficam nos membros inferiores do corpo humano.

Assista:

null - Vídeo por: tnonline

Siga o TNOnline no Google News