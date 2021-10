Da Redação

Vídeo: homem que deu cerveja para capivara é procurado

A Polícia Civil do Paraná informou que procura pelo homem flagrado em um vídeo dando bebida alcoólica para uma capivara. O ato é considerado maus-tratos contra animais. As imagens viralizaram em grupos de WhatsApp neste final de semana.



No vídeo, é possível ver que o homem dá cerveja na boca do animal com um copo. Ainda não há informações sobre qual cidade a situação ocorreu. Um boletim de ocorrência foi aberto. “Recebemos esse vídeo no qual a pessoa dá cerveja na boca da capivara. Isso é caso de maus-tratos. Pode inclusive ocasionar a morte dessa capivara. Temos fortes indícios de quem é essa pessoa”, disso do delegado Matheus Laiola, da Delegacia do Meio Ambiente.

A Polícia pede a colaboração da sociedade com informações que auxiliem na localização dos suspeitos. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR, 181 Disque-Denúncia, ou pelo (41) 3251-6200, diretamente à equipe de investigação.

VEJA:

Vídeo: homem que deu cerveja para capivara é procurado - Vídeo por: Reprodução





