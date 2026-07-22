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PONTA GROSSA

Vídeo: homem invade residência, ameaça idoso de 81 anos com faca e acaba preso no Paraná

Invasor acordou a vítima e usou um falso sequestro para extorquir dinheiro. Homem foi preso em flagrante e responderá por roubo e tráfico de drogas

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.07.2026, 14:04:10 Editado em 22.07.2026, 14:03:58
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Um homem foi preso em Ponta Grossa (PR) após invadir uma residência na cidade vizinha de Castro, ameaçar um idoso de 81 anos com uma faca e roubar R$ 5 mil. O crime aconteceu na manhã do último domingo (19) e foi registrado por câmeras de segurança instaladas no quarto da vítima. As imagens foram fundamentais para que a Polícia Militar identificasse e localizasse o autor do crime, que já se encontrava a 40 quilômetros do local do assalto.

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Segundo a Polícia Militar, o invasor atirou uma pedra contra a janela do imóvel por volta das 6h30, danificou a estrutura e conseguiu acessar o interior da residência, localizada na região central da cidade. Já dentro do quarto, o criminoso acordou o idoso e passou a ameaçá-lo com uma faca. Durante a abordagem, o suspeito exigiu repetidamente saber onde ficava o cofre da casa e chegou a afirmar que o filho da vítima havia sido sequestrado.

O idoso explicou que não possuía cofre, mas revelou que guardava R$ 5 mil em espécie na residência. Após receber a quantia, o assaltante fugiu. A polícia foi acionada e, com base nas imagens do circuito de segurança e em diligências investigativas, conseguiu rastrear o suspeito até o município de Ponta Grossa.

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Durante a abordagem policial, os agentes encontraram parte do dinheiro roubado e porções de crack fracionadas e prontas para comercialização. O homem confessou a autoria do assalto e indicou o local onde havia escondido a faca utilizada no crime, bem como o restante do dinheiro. A equipe policial conseguiu recuperar a quantia integral levada da vítima. O suspeito foi encaminhado à Central Regional de Flagrantes e responderá criminalmente por roubo e tráfico de drogas.


Vídeo: homem invade residência, ameaça idoso de 81 anos com faca e acaba preso no Paraná
AutorFoto: Reprodução
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Crime IDOSO POLICIA MILITAR Ponta Grossa segurança
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