Vídeo: Homem fica entalado em chaminé, após tentativa de invasão no PR

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem por tentativa de furto em um restaurante localizado no município de Nova Londrina, no Noroeste do Paraná. Tentativa, pois o indivíduo não conseguiu finalizar o crime, já que ficou entalado na chaminé do estabelecimento.

O homem, de 27 anos que não foi identificado, tentou invadir o restaurante entrando pelo telhado, por meio do duto do exaustor industrial. Nesse momento, ele acabou ficando entalado dentro do objeto. A ocorrência foi registrada na madrugada desta quinta-feira (02).

O suspeito precisou ser resgatado pela Defesa Civil, que utilizou cordas e diversas ferramentas para conseguir retirar o homem de dentro do duto. Após passar por atendimento médico, o homem foi levado para a delegacia de polícia.





Veja imagens feitas no momento da ocorrência:





Fonte: Informações RicMais.

