Vídeo: homem é socorrido de helicóptero após ser baleado em Maringá

Um homem, de 30 anos, foi socorrido em estado grave após ser baleado na manhã desta terça-feira (5), na Avenida Vereador Antônio Bortolotto, no Distrito de Iguatemi, em Maringá. Uma câmera de segurança registrou o crime.

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi resgatada pelo helicóptero do Grupo de Operações Aéreas do Samu e transportada até o Hospital Universitário. De acordo com os socorristas, devido à gravidade o homem precisou ser intubado. A vítima foi atingida por sete tiros.

Equipes da Polícia Militar e Guarda Civil Municipal realizaram patrulhamento, mas até a publicação desta reportagem ninguém havia sido preso. Confiram o vídeo no site Plantão Maringá.



