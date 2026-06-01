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UMUARAMA

Vídeo: homem é flagrado nu em rotatória movimentada no PR e mobiliza PM e Samu

A cena inusitada foi registrada por testemunhas e rapidamente viralizou nas redes sociais, chamando a atenção dos moradores da cidade

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.06.2026, 11:20:06 Editado em 01.06.2026, 11:20:01
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Vídeo: homem é flagrado nu em rotatória movimentada no PR e mobiliza PM e Samu
Autor Foto: Reprodução vídeo


Uma cena incomum chamou a atenção de moradores e motoristas que circulavam por Umuarama na manhã desta segunda-feira (1º). Um homem foi visto caminhando completamente nu pela rotatória da Avenida Ivo Sooma, nas proximidades do Parque Tarumã.

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O episódio rapidamente despertou a curiosidade de quem passava pelo local. Vídeos gravados por testemunhas começaram a circular em grupos de mensagens e redes sociais, gerando grande repercussão entre os moradores da cidade.

Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada para averiguar a ocorrência. Equipes realizaram buscas na região e conseguiram localizar o homem pouco tempo depois.

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Após a abordagem, os policiais solicitaram o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou atendimento à pessoa encontrada. As circunstâncias que levaram o homem a circular sem roupas em via pública ainda não foram esclarecidas.

Até a publicação desta reportagem, não haviam sido divulgadas informações sobre o estado de saúde dele ou se havia algum quadro médico relacionado ao caso.

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