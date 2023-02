Vídeo: homem descobre traição e perseguição quase termina em morte

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O caso foi registrado na noite do último sábado (11)

Uma perseguição quase terminou em tragédia na noite do último sábado (11), em Maringá, norte do Paraná. Um homem descobriu que estava sendo traído por sua namorada e, ao tentar perseguir ela e o amante, um acidente de trânsito ocorreu. O veículo em que o casal estava saiu da via pública e atingiu diversos objetos.

continua após publicidade .

Testemunhas informaram que o jovem colocou um rastreador no aparelho celular da companheira, que apontou que ela estaria em um motel localizado na Avenida Morangueira.



Ao ter essa informação, o rapaz foi ao endereço e ficou em frente ao estabelecimento a aguardando. Em um determinado momento, ele a avistou saindo do local na companhia de um outro homem.

continua após publicidade .

Leia também: Homem em surto invade culto e causa pânico entre fiéis, em Maringá

Nervoso com a situação, ele começou a perseguir o automóvel em que a moça e o amante estavam. Após percorrer diversas ruas e avenidas, o amante acabou perdendo o controle do carro e bateu contra um poste e um container de lixo. O momento da colisão foi flagrado por uma câmera de segurança.

Veja:

continua após publicidade .

null - Vídeo por: GMC Online

Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionada para socorrer a mulher. O rapaz que estava com ela recusou atendimento.

O homem traído, por sua vez, precisou ser contido por moradores da região.

continua após publicidade .

A Polícia Militar (PM) esteve no local e registrou um boletim de ocorrência.

Com informações do Plantão Maringá.

Siga o TNOnline no Google News