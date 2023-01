Vídeo: Homem agride ex-companheira na frente de criança no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem da câmera de segurança do trabalho da vítima

Um mulher foi agredida após seu ex-companheiro invadir seu local de trabalho em Ibiporã, no Norte do Paraná, nesta segunda-feira (09). Uma câmera de segurança flagrou a agressão, e o que também chama atenção nas imagens é que uma criança estava no local e tentou acalmar o homem.

continua após publicidade .

Conforme informações da Polícia Civil do Paraná (PCPR), a vítima possui uma medida protetiva contra o ex-companheiro desde o ano de 2019, quando também sofreu agressões. Victor Dutra, o delegado responsável pelo caso, conta que o homem “queria conversar com ela [a vítima] após uma discussão familiar, e ela não aceitava pois estava com medida protetiva”.

LEIA MAIS: Filho agride a própria mãe com soco em Apucarana; PM foi acionada

continua após publicidade .

De acordo com o portal de notícias RicMais, um inquérito foi instaurado para apurar o caso e uma nova medida protetiva foi feita para a vítima. O homem não foi preso e deverá ser ouvido apenas nos próximos dias.

Não há confirmação de que a criança que aparece nas gravações de segurança seja filha do casal ou possua alguma ligação com os envolvidos.

Assista o flagrante: null - Vídeo por: tnonline





Fonte: Informações RicMais.

Siga o TNOnline no Google News