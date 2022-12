Vídeo: Guarda-vidas salvam vítima de afogamento em praia de Guaratuba

Da Redação

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o impressionante trabalhado dos guarda-vidas durante um salvamento no Litoral do Paraná. A ação aconteceu na tarde deste domingo de Natal (25), na praia de Brejatuba, em Guaratuba.

No vídeo registrado pelo Soldado Cleiton, do 4º Grupamento de Bombeiros de Cascavel, é possível ver a vítima no mar, entre os postos 1 e 2 em Brejatuba. Ela chega a desaparecer, mas logo retorna a superfície. Assista no final da matéria.

Rapidamente os socorristas entram na água e conseguem chegar até a vítima. De acordo com informações do canal de notícias Catve.com, o primeiro a chegar foi Luiz Michaliszyn, que é triatleta de Guaratuba.

Ele faz o primeiro contato com o banhista e, logo na sequência chegam os demais guarda-vidas, um militar e três civis, Arthur, Otávio, Sumariva e Soares. Após a situação estar normalizada, eles retornam para a faixa de areia em segurança.

Conforme informações, graças ao rápido trabalho dos socorristas, a vítima não chegou a ter um grau elevado de afogamento e foi liberada ainda na praia.

Assista: null - Vídeo por: tnonline

Fonte: Informações Catve.com



