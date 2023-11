Vídeo grava atropelamento com morte em Londrina; veja

Um homem de 60 anos morreu após atropelamento em Londrina (PR) na manhã da última terça-feira (30). Câmeras de segurança flagraram o acidente na Rua Salim Sahão, no Jardim Alto da Boa Vista, zona norte da cidade. Veja o vídeo abaixo

A via não tem faixa de pedestres e o homem foi atingido no meio da rua. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele morreu na hora. De acordo com a Polícia Civil, o motorista parou para socorrer a vítima, mas estava sem a carteira de habilitação na hora do acidente.

Ele passou pelo teste do bafômetro feito pela Polícia Militar (PM. O exame deu negativo para ingestão de bebida alcoólica.

