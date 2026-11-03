Vídeo flagra queda de raio às margens do Rio Paraná; Estado registrou onda de descargas elétricas





Um morador de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, registrou em vídeo o momento exato em que um raio atingiu o solo na madrugada desta segunda-feira (2). O caso ocorreu em uma área arborizada às margens do Rio Paraná e, apesar da intensidade do impacto, não houve registro de focos de incêndio decorrentes da descarga elétrica.



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O episódio reflete o cenário de instabilidade monitorado em todo o estado pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Entre 00h e 11h30, diversas cidades contabilizaram grande volume de raios nuvem-solo — descargas elétricas que partem de nuvens de tempestade e tocam a superfície.





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Vídeo registrou raio em Foz do Iguaçu - Foto: Reprodução Vídeo registrou raio em Foz do Iguaçu - Foto: Reprodução

No período analisado, o município de Assis Chateaubriand, também no Oeste paranaense, liderou os registros estaduais com 1.672 descargas. Foz do Iguaçu, onde o vídeo foi gravado, figurou na 74ª posição do levantamento, com 178 ocorrências confirmadas.

Cidades paranaenses com mais de 50 registros de raios nuvem-solo: