Vídeo flagra queda de raio às margens do Rio Paraná; Estado registrou onda de descargas elétricas
Levantamento do Simepar aponta municípios com mais de 50 ocorrências nesta segunda-feira; Assis Chateaubriand registrou 1.672 descargas nuvem-solo
Um morador de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, registrou em vídeo o momento exato em que um raio atingiu o solo na madrugada desta segunda-feira (2). O caso ocorreu em uma área arborizada às margens do Rio Paraná e, apesar da intensidade do impacto, não houve registro de focos de incêndio decorrentes da descarga elétrica.
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O episódio reflete o cenário de instabilidade monitorado em todo o estado pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Entre 00h e 11h30, diversas cidades contabilizaram grande volume de raios nuvem-solo — descargas elétricas que partem de nuvens de tempestade e tocam a superfície.
No período analisado, o município de Assis Chateaubriand, também no Oeste paranaense, liderou os registros estaduais com 1.672 descargas. Foz do Iguaçu, onde o vídeo foi gravado, figurou na 74ª posição do levantamento, com 178 ocorrências confirmadas.
Cidades paranaenses com mais de 50 registros de raios nuvem-solo:
- Assis Chateaubriand: 1.672
- Toledo: 1.348
- Palotina: 974
- Cianorte: 892
- Tuneiras do Oeste: 818
- Marechal Cândido Rondon: 809
- Santa Helena: 761
- Umuarama: 677
- Guaíra: 654
- Engenheiro Beltrão: 633
- Iporã: 630
- Mariluz: 604
- Terra Roxa: 575
- Ubiratã: 573
- Francisco Alves: 552
- Cambé: 539
- Alto Piquiri: 527
- Goioerê: 519
- Araruna: 516
- Maripá: 501
- Astorga: 458
- Missal: 456
- Jaguapitã: 443
- Mamborê: 435
- Nova Aurora: 395
- Jesuítas: 390
- Moreira Sales: 390
- Cruzeiro do Oeste: 382
- Formosa do Oeste: 373
- Quarto Centenário: 362
- Janiópolis: 356
- Perobal: 356
- Cafezal do Sul: 347
- Tapejara: 345
- Altônia: 340
- Juranda: 311
- Três Barras do Paraná: 309
- Campo Mourão: 301
- Luiziana: 294
- Boa Esperança: 292
- Paranacity: 288
- Londrina: 277
- Ouro Verde do Oeste: 276
- Terra Rica: 274
- Rolândia: 271
- Cascavel: 267
- Arapongas: 265
- Nova Santa Rosa: 260
- Lapa: 260
- Rancho Alegre d'Oeste: 257
- Alto Paraíso: 252
- Campina da Lagoa: 247
- Paranavaí: 245
- Guaraci: 243
- Catanduvas: 242
- Brasilândia do Sul: 240
- Itaipulândia: 225
- Maringá: 224
- Maria Helena: 222
- Quinta do Sol: 222
- Terra Boa: 214
- Capitão Leônidas Marques: 211
- Sertaneja: 208
- Quedas do Iguaçu: 205
- Farol: 204
- Tupãssi: 203
- Diamante d'Oeste: 200
- Loanda: 196
- Quatro Pontes: 194
- Peabiru: 191
- Nova Laranjeiras: 189
- Centenário do Sul: 182
- São João do Caiuá: 181
- Foz do Iguaçu: 178
- Jussara: 177
- São Tomé: 173
- Boa Vista da Aparecida: 165
- São Pedro do Iguaçu: 164
- Rondon: 156
- Marialva: 155
- Santa Fé: 154
- Ramilândia: 151
- Itambé: 150
- Pitangueiras: 146
- São José das Palmeiras: 145
- Vera Cruz do Oeste: 144
- Apucarana: 143
- Nova Cantu: 142
- Alvorada do Sul: 141
- Porecatu: 138
- Santo Inácio: 137
- Nova Prata do Iguaçu: 137
- Inajá: 132
- Lobato: 131
- Colorado: 130
- Capanema: 126
- Corbélia: 125
- Nossa Senhora das Graças: 124
- Ponta Grossa: 122
- Sertanópolis: 121
- Iretama: 120
- São Jorge do Ivaí: 120
- Alto Paraná: 115
- Nova Esperança: 114
- São Miguel do Iguaçu: 111
- Mandaguari: 110
- Doutor Camargo: 110
- Guaraniaçu: 109
- São Pedro do Ivaí: 108
- Guairaçá: 108
- Laranjeiras do Sul: 106
- Nova Londrina: 104
- Barbosa Ferraz: 103
- Céu Azul: 102
- Paiçandu: 100
- Cafelândia: 100
- Cruzeiro do Sul: 100
- Florestópolis: 98
- Sabáudia: 96
- Paranapoema: 96
- Realeza: 95
- Primeiro de Maio: 92
- São José da Boa Vista: 90
- Santo Antônio do Caiuá: 89
- Planalto: 88
- Cafeara: 88
- Tapira: 87
- Bela Vista do Paraíso: 86
- Cantagalo: 86
- Cidade Gaúcha: 86
- Jardim Alegre: 82
- Atalaia: 81
- Douradina: 80
- Uniflor: 78
- Contenda: 77
- Pérola: 77
- Iracema do Oeste: 76
- Mercedes: 75
- Ourizona: 73
- Roncador: 73
- Flórida: 72
- Pérola d'Oeste: 71
- Fênix: 71
- Pato Bragado: 70
- Entre Rios do Oeste: 70
- Itaguajé: 69
- Xambrê: 67
- Jardim Olinda: 65
- São Jorge do Patrocínio: 64
- Palmital: 62
- São Pedro do Paraná: 62
- Floresta: 61
- São Carlos do Ivaí: 58
- Espigão Alto do Iguaçu: 58
- Mato Rico: 57
- Santa Tereza do Oeste: 57
- Ivatuba: 57
- Rancho Alegre: 57
- Icaraíma: 57
- Nova Tebas: 55
- Ivaiporã: 54
- Corumbataí do Sul: 53
- Borrazópolis: 53
- Tamboara: 53
- Matelândia: 52
- Ivaté: 52
- Leópolis: 51
- Japurá: 50