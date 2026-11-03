Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
VEJA

Vídeo flagra queda de raio às margens do Rio Paraná; Estado registrou onda de descargas elétricas

Levantamento do Simepar aponta municípios com mais de 50 ocorrências nesta segunda-feira; Assis Chateaubriand registrou 1.672 descargas nuvem-solo

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline


Um morador de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, registrou em vídeo o momento exato em que um raio atingiu o solo na madrugada desta segunda-feira (2). O caso ocorreu em uma área arborizada às margens do Rio Paraná e, apesar da intensidade do impacto, não houve registro de focos de incêndio decorrentes da descarga elétrica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-LEIA MAIS: Operação Finados registra 11 mortes e 81 acidentes nas rodovias federais do Paraná

O episódio reflete o cenário de instabilidade monitorado em todo o estado pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Entre 00h e 11h30, diversas cidades contabilizaram grande volume de raios nuvem-solo — descargas elétricas que partem de nuvens de tempestade e tocam a superfície.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Vídeo flagra queda de raio às margens do Rio Paraná; Estado registrou onda de descargas elétricas
AutorVídeo registrou raio em Foz do Iguaçu - Foto: Reprodução

No período analisado, o município de Assis Chateaubriand, também no Oeste paranaense, liderou os registros estaduais com 1.672 descargas. Foz do Iguaçu, onde o vídeo foi gravado, figurou na 74ª posição do levantamento, com 178 ocorrências confirmadas.

Cidades paranaenses com mais de 50 registros de raios nuvem-solo:

  • Assis Chateaubriand: 1.672
  • Toledo: 1.348
  • Palotina: 974
  • Cianorte: 892
  • Tuneiras do Oeste: 818
  • Marechal Cândido Rondon: 809
  • Santa Helena: 761
  • Umuarama: 677
  • Guaíra: 654
  • Engenheiro Beltrão: 633
  • Iporã: 630
  • Mariluz: 604
  • Terra Roxa: 575
  • Ubiratã: 573
  • Francisco Alves: 552
  • Cambé: 539
  • Alto Piquiri: 527
  • Goioerê: 519
  • Araruna: 516
  • Maripá: 501
  • Astorga: 458
  • Missal: 456
  • Jaguapitã: 443
  • Mamborê: 435
  • Nova Aurora: 395
  • Jesuítas: 390
  • Moreira Sales: 390
  • Cruzeiro do Oeste: 382
  • Formosa do Oeste: 373
  • Quarto Centenário: 362
  • Janiópolis: 356
  • Perobal: 356
  • Cafezal do Sul: 347
  • Tapejara: 345
  • Altônia: 340
  • Juranda: 311
  • Três Barras do Paraná: 309
  • Campo Mourão: 301
  • Luiziana: 294
  • Boa Esperança: 292
  • Paranacity: 288
  • Londrina: 277
  • Ouro Verde do Oeste: 276
  • Terra Rica: 274
  • Rolândia: 271
  • Cascavel: 267
  • Arapongas: 265
  • Nova Santa Rosa: 260
  • Lapa: 260
  • Rancho Alegre d'Oeste: 257
  • Alto Paraíso: 252
  • Campina da Lagoa: 247
  • Paranavaí: 245
  • Guaraci: 243
  • Catanduvas: 242
  • Brasilândia do Sul: 240
  • Itaipulândia: 225
  • Maringá: 224
  • Maria Helena: 222
  • Quinta do Sol: 222
  • Terra Boa: 214
  • Capitão Leônidas Marques: 211
  • Sertaneja: 208
  • Quedas do Iguaçu: 205
  • Farol: 204
  • Tupãssi: 203
  • Diamante d'Oeste: 200
  • Loanda: 196
  • Quatro Pontes: 194
  • Peabiru: 191
  • Nova Laranjeiras: 189
  • Centenário do Sul: 182
  • São João do Caiuá: 181
  • Foz do Iguaçu: 178
  • Jussara: 177
  • São Tomé: 173
  • Boa Vista da Aparecida: 165
  • São Pedro do Iguaçu: 164
  • Rondon: 156
  • Marialva: 155
  • Santa Fé: 154
  • Ramilândia: 151
  • Itambé: 150
  • Pitangueiras: 146
  • São José das Palmeiras: 145
  • Vera Cruz do Oeste: 144
  • Apucarana: 143
  • Nova Cantu: 142
  • Alvorada do Sul: 141
  • Porecatu: 138
  • Santo Inácio: 137
  • Nova Prata do Iguaçu: 137
  • Inajá: 132
  • Lobato: 131
  • Colorado: 130
  • Capanema: 126
  • Corbélia: 125
  • Nossa Senhora das Graças: 124
  • Ponta Grossa: 122
  • Sertanópolis: 121
  • Iretama: 120
  • São Jorge do Ivaí: 120
  • Alto Paraná: 115
  • Nova Esperança: 114
  • São Miguel do Iguaçu: 111
  • Mandaguari: 110
  • Doutor Camargo: 110
  • Guaraniaçu: 109
  • São Pedro do Ivaí: 108
  • Guairaçá: 108
  • Laranjeiras do Sul: 106
  • Nova Londrina: 104
  • Barbosa Ferraz: 103
  • Céu Azul: 102
  • Paiçandu: 100
  • Cafelândia: 100
  • Cruzeiro do Sul: 100
  • Florestópolis: 98
  • Sabáudia: 96
  • Paranapoema: 96
  • Realeza: 95
  • Primeiro de Maio: 92
  • São José da Boa Vista: 90
  • Santo Antônio do Caiuá: 89
  • Planalto: 88
  • Cafeara: 88
  • Tapira: 87
  • Bela Vista do Paraíso: 86
  • Cantagalo: 86
  • Cidade Gaúcha: 86
  • Jardim Alegre: 82
  • Atalaia: 81
  • Douradina: 80
  • Uniflor: 78
  • Contenda: 77
  • Pérola: 77
  • Iracema do Oeste: 76
  • Mercedes: 75
  • Ourizona: 73
  • Roncador: 73
  • Flórida: 72
  • Pérola d'Oeste: 71
  • Fênix: 71
  • Pato Bragado: 70
  • Entre Rios do Oeste: 70
  • Itaguajé: 69
  • Xambrê: 67
  • Jardim Olinda: 65
  • São Jorge do Patrocínio: 64
  • Palmital: 62
  • São Pedro do Paraná: 62
  • Floresta: 61
  • São Carlos do Ivaí: 58
  • Espigão Alto do Iguaçu: 58
  • Mato Rico: 57
  • Santa Tereza do Oeste: 57
  • Ivatuba: 57
  • Rancho Alegre: 57
  • Icaraíma: 57
  • Nova Tebas: 55
  • Ivaiporã: 54
  • Corumbataí do Sul: 53
  • Borrazópolis: 53
  • Tamboara: 53
  • Matelândia: 52
  • Ivaté: 52
  • Leópolis: 51
  • Japurá: 50
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
desastres naturais Foz do Iguaçu meteorologia paraná raios Simepar
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV