Vídeo flagra queda de motoqueiro após apalpar pedestre, no Paraná

Suspeito foi identificado após abertura de inquérito policial — Foto: Polícia Civil

Um homem de 32 anos foi indiciado por importunação sexual em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, depois de apalpar as partes íntimas de uma mulher em uma calçada da cidade. As informações são do G1.

O crime, cometido enquanto o suspeito dirigia uma moto, e foi flagrado por uma câmera de segurança. Ele cai do veículo logo após tocar a mulher.

De acordo com a Polícia Civil (PC-PR), o crime aconteceu em 31 de janeiro, na região da Vila Estrela, bairro Oficinas. A vítima, de 35 anos, voltava da academia quando foi importunada sexualmente.

Suspeito foi localizado

De acordo com o delegado Maurício Souza da Luz, o homem foi localizado após o crime, mas como não houve flagrante, não ficou preso.

O delegado explicou que a identificação do homem veio após a instauração de um inquérito policial para investigar o caso. No interrogatório, o delegado afirmou que o suspeito admitiu a autoria do crime.

Segundo a polícia, para crimes de importunação sexual, a pena pode chegar a cinco anos de reclusão. A Polícia Civil também afirmou que a motocicleta utilizada no crime foi apreendida.

