Vídeo flagra perseguição que resultou na apreensão de quase 1 tonelada de droga no PR
Câmeras registraram a fuga em alta velocidade pelo canteiro da rodovia
Reprodução/CGN
Uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar do Paraná (PMPR) resultou na apreensão de quase uma tonelada de maconha na noite desta segunda-feira (12), na BR-163, no município de Toledo, região Oeste do estado. O confisco da carga de 990,9 quilos do entorpecente ocorreu após uma perseguição em alta velocidade que foi registrada por câmeras de segurança da rodovia.
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As imagens do acompanhamento tático mostram o momento em que o veículo suspeito trafega pela faixa da esquerda sendo seguido de perto por uma viatura policial. Durante a tentativa de fuga, o motorista perdeu o controle da direção e acabou parando no canteiro gramado que divide os sentidos da pista. Imediatamente após o impacto, o suspeito desembarcou do automóvel, atravessou a rodovia a pé em direção a uma área escura e conseguiu escapar.
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As equipes de segurança realizaram buscas pela região, mas o homem não foi localizado. Durante a vistoria no interior do automóvel abandonado, além da grande quantidade de maconha, os agentes constataram que o carro circulava utilizando placas clonadas. O veículo e toda a droga apreendida foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Toledo, que dará andamento às investigações para identificar a origem do entorpecente e o motorista foragido.