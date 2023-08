Vídeo flagra motorista morrendo atropelado pelo próprio caminhão no PR

Um atropelamento terminou com a morte de um caminhoneiro de 53 anos na tarde dessa quarta-feira, 9 de agosto, em um trecho da BR-277, em Morretes, litoral do Paraná. Uma testemunha gravou o momento em que a vítima, identificada como Josias Bueno de Lima, foi atropelada pelo próprio veículo, na altura do quilômetro 34, na região da Serra do Mar. (Assista abaixo)

Testemunhas afirmaram que o caminhão conduzido por Josias apresentou um problema no sistema de frenagem. O motorista parou o veículo e desceu para averiguar o que estava acontecendo.

Ao retornar para a cabine, o caminhão começou a se locomover sozinho, fazendo com que Josias fosse prensado contra a mureta da rodovia pelo próprio veículo.

Nas imagens é possível ver que o homem que filma o acidente grita desesperado “sai daí motorista!” e logo depois relata que o veículo passou por cima do caminhoneiro.



O bitrem, carregado com grãos de soja, ainda seguiu por alguns metros até tombar na lateral da rodovia.

