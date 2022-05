Vídeo flagra árvore gigante caindo e quase atingindo pessoa

Da Redação

Uma árvore gigante do Passeio Público, no centro de Curitiba, caiu durante a chuva do começo da noite desta segunda-feira (30) e quase acertou um pedestre que passava pelo local. Imagens de câmera de segurança registraram o momento que poderia ter terminado em tragédia.

continua após publicidade .

Nas imagens, é possível observar o pedestre andando tranquilamente com um guarda-chuva, quando percebe a árvore caindo e consegue escapar após correr de volta para a direção de onde estava vindo. A árvore bloqueou completamente a canaleta do ônibus na Travessa Presidente Faria.

A tenente Cassandra, do Corpo de Bombeiros, disse à Banda B que havia a informação de que uma pessoa ou veículo poderia estar embaixo da árvore, o que não se confirmou.

continua após publicidade .

“Aqui é uma via de ônibus, então teoricamente se tivesse um veículo seria grande e conseguiríamos ver de forma imediata. A gente está fazendo de forma cautelosa e preliminar a limpeza inicial, porque a olho nu não conseguímos observar nenhuma possibilidade de vítima. Mas tendo em vista o horário da queda da árvore, num horário de bastante fluxo, existe a possibilidade”, disse ela.

Com informações da Banda B.