Vídeo flagra acidente que matou mãe e deixou filha ferida no PR; veja

Uma câmera de segurança flagrou o gravíssimo acidente que matou uma mulher, de 61 anos, e deixou a filha dela ferida na tarde desta quinta-feira (5). As duas estavam em um ponto de ponto de ônibus no bairro Cabral, em Curitiba, capital do Paraná, quando foram atropeladas por um carro envolvido em uma colisão com outro veículo.

A mãe estava internada no Hospital do Trabalhador, mas não resistiu aos graves ferimentos e morreu na madrugada desta sexta-feira (6). A filha, uma adolescente de 17 anos, teve ferimentos moderados e segue internada no Hospital Universitário do Cajuru.

O acidente aconteceu na Rua Chichorro Júnior, no sentido Bacacheri, quando um Nissan preto tentou realizar uma conversão à esquerda para entrar na Avenida Munhoz da Rocha e acabou colidindo com um HB20. Após o forte impacto, o HB20, que era dirigido por uma idosa de 80 anos, foi arremessado para cima das vítimas que aguardavam o transporte coletivo.

Veja o flagrante: tnonline

