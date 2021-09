Da Redação

Vídeo: enxurrada destrói parede de restaurante no Paraná

Uma enxurrada destruiu a parede de um restaurante durante um temporal nesta quinta-feira (16), em Ampére, Paraná. Uma câmera de segurança registrou toda a situação.

Nas imagens é possível ver o momento em que parede é derrubada pela enxurrada. Na sequência, a água entra no local. Veja:

Vídeo: enxurrada destrói parede de restaurante no Paraná

Somente os funcionários do estabelecimento estavam no local no momento em que a parede foi derrubada. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a proprietária do estabelecimento, a estrutura está sendo avaliada, pois pode estar comprometida.