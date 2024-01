Vídeo de suposto extraterrestre na Ilha do Mel viraliza na web; veja

Extraterrestres visitaram o Paraná? Internautas movimentaram as redes sociais no último final final de semana após afirmarem terem visto um "ser estranho" em uma montanha na Ilha do Mel, no litoral do Estado. A gravação foi feita por pessoas que faziam uma trilha na região e juravam que a sombra seria um E.T. de mais de 3 metros de altura. Veja no decorrer da matéria.

Muitas teorias foram criadas a partir da gravação. Uma delas é que o extraterrestre seria, na verdade, o atleta Felipe Motta, ex-jogador do Basquete Cearense e atual ala do Flamengo. O nome do jovem, que tem mais de 2 metros de altura, surgiu nas redes e ele inicialmente brincou com a situação e entrou na "onda" dos internautas. No entanto, ele usou seu perfil no Instagram nesta segunda-feira (8) para informar que o "ser estranho" não é ele, já que nunca sequer esteve na ilha paranaense.

A repercussão sobre a hipótese de o extraterrestre ser Motta foi provocada por ele mesmo. Quando o nome do jogador surgiu nas redes sociais, ele publicou um vídeo confirmando que seria ele. "Eu não posso fazer uma trilha que a galera me vê, tira foto, manda para página de fofoca e me chama de 'ser estranho de três metros de altura'. Cara, está complicado viu", disse Motta.

O atleta, no entanto, usou um tom bastante irônico na fala e, nesta segunda-feira (8), publicou um novo vídeo esclarecendo a situação. “Eu deixei nos comentários e também achei que tinha deixado claro que era um vídeo irônico. Eu nunca nem fui na Ilha do Mel, os vídeos da trilha são aqui do Rio. Eu posso parecer um ser estranho, mas no caso o ser estranho que vocês procuram não sou eu”, disse.

Veja abaixo:



🚨 “Seres estranhos” são avistados por frequentadores da Ilha do Mel e gera curiosidade. Segundo relatos dos seguidores, eles tinham mais de 3 metros de altura e estavam em um morro de difícil acesso na ilha pic.twitter.com/qFTTAdqCEI — @curitibamilgraus (@marlonramos2707) January 5, 2024

Plot: era só o Felipe Motta, jogador do flabasquete fazendo trilha kkkkkkkkkkkkkkkkkkk https://t.co/c2AdRL0Su5 pic.twitter.com/AybCSAPWi0 — Cami (@camilavicentea) January 7, 2024

Quem será?

Mas agora fica a questão, se Felipe Motta confirmou que o "ser estranho" não era ele, quem será? Nas redes sociais, alguns internautas continuam o debate sobre o vídeo. Alguns acreditam e até mesmo se assustaram com a gravação, enquanto outros acreditam que tudo não passa de uma distorção dos reflexos solares.

