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Vídeo de pai agredindo filha de 3 anos no meio da rua mobiliza polícia no PR

Imagens de câmera de segurança mostram o homem atingindo a criança; a agressão aconteceu no domingo, mas a polícia foi acionada apenas na terça-feira

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.07.2026, 11:11:37 Editado em 08.07.2026, 11:16:35
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A Polícia Civil vai investigar um pai flagrado agredindo a própria filha, de apenas 3 anos, em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. O caso de violência ocorreu no último domingo (5), mas a Polícia Militar só foi acionada na noite desta terça-feira (7), por volta das 19h10, depois que um vídeo do momento da agressão viralizou nas redes sociais.

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As imagens, registradas por uma câmera de segurança no bairro Industrial, mostram o homem caminhando pela rua com duas crianças, de 5 e 3 anos, enquanto carrega sacolas de supermercado. De forma repentina, ele acerta um golpe no rosto da filha menor, que é derrubada no chão.

Um pedestre que passava pelo local presenciou a cena e tentou intervir pedindo que o homem parasse com as agressões, mas o pai ignorou o apelo e seguiu caminhando com os filhos.

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De acordo com o relato feito à Polícia Militar, a mãe das crianças só tomou conhecimento da violência sofrida pela filha na terça-feira, ao assistir ao vídeo na internet, já que os menores estavam sob a responsabilidade do pai no dia do ocorrido.

As autoridades policiais já identificaram o homem envolvido, mas ele ainda não havia sido localizado até o registro do Boletim de Ocorrência. A mãe recebeu as orientações legais cabíveis, e as investigações agora ficam a cargo da Polícia Civil.


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Vídeo de pai agredindo filha de 3 anos no meio da rua mobiliza polícia no PR
AutorCaso aconteceu no último domingo em Francisco Beltrão - Foto: Reprodução

Com informações do CGN

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agressão infantil direitos da criança Francisco Beltrão polícia civil Proteção a Criança violência domestica
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