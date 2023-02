Vídeo: criminosos se passam por policiais e assaltam idosos no PR

Da Redação

Câmeras de segurança registrou a ação criminosa

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), juntamente com o apoio da Polícia Federal (PF), está investigando um assalto na cidade de Foz do Iguaçu, no Oeste do estado. Dois criminosos vestiram camisetas que fazem alusão à PF e assaltaram um casal de idosos.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que as vítimas chegavam de carro na residência deles, localizada na Rua Panora. O casal foi surpreendido por dois rapazes, que desceram de um carro preto que havia parado do outro lado da rua, e foram em direção à casa.

Conforme Geraldo Evangelista, o delegado responsável pela investigação, os falsos policiais falaram para os idosos que estavam no imóvel para averiguar um caso relacionado ao tráfico de drogas. Dentro da residência, especificamente no quarto do casal, os criminosos colocaram uma arma na direção da boca da mulher.

Com a ameaça, os suspeitos ordenaram que as vítimas entregassem todas as joias. "Pediram pelo cofre, joias e objetos de valor, bens que foram subtraídos, mediante violência e grave ameaça. Um inquérito policial foi instaurado para investigar o roubo, uso ilegítimo de distintivo e uniforme por esses indivíduos”, disse o delegado.

Três pessoas envolvidas no crime são procuradas pela polícia.

Vídeo por: tnonline

O que diz a Polícia Federal

A assessoria de imprensa da Polícia Federal de Foz do Iguaçu informou que não vai fazer nenhum tipo de pronunciamento sobre o caso.

“Trata-se sim de um assalto à residência. No primeiro momento a ocorrência está a cargo da Polícia Civil que vai conduzir a investigação sobre o fato estamos acompanhando e na medida possível, auxiliar nas demais forças na elucidação do caso e na identificação dos envolvidos. Por não ser num primeiro momento na investigação nossa e até para que se evite qualquer tipo de prejuízo, nas investigações em andamento, a Polícia Federal não vai emitir nenhum tipo de nota e vamos aguardar e acompanhar as investigações já em andamento pela Polícia Civil.”





Fonte: Informações RicMais.

